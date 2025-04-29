PMD 61. Yılını Kutladı: 'Basın Özgürlüğü İçin 61 Yıllık Mücadele'

Haber Merkezi/ANKARA

Türkiye’de parlamento haberciliğinin köklü temsilcilerinden Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 61. kuruluş yıl dönümünü TBMM Basın Koridoru'nda düzenlediği anlamlı bir törenle kutladı. 29 Nisan 1964’te kurulan dernek, altı on yılı aşkın süredir gazetecilik mesleğinin saygınlığını koruma ve basın özgürlüğünü savunma mücadelesini sürdürüyor.

Etkinliğe geçmiş dönem PMD Başkanı Hıdır Göktaş, PMD üyeleri ve TBMM’de görev yapan birçok parlamento muhabiri katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u temsilen törene katılan TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, PMD Başkanı Kemal Aktaş’a çiçek takdim etti. Programa yeni katılan muhabirlere dernek rozetleri takdim edilirken, 61. yıl anısına özel bir pasta da kesildi.

AKTAŞ: '61 YILDIR BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANINDAYIZ'

PMD Başkanı Kemal Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin 61 yıllık geçmişinin, sadece bir meslek örgütü tarihinden ibaret olmadığını, aynı zamanda basın özgürlüğü için verilen bir direnişin hikâyesi olduğunu vurguladı.

“Parlamento Muhabirleri Derneği, sadece üyelerinin haklarını korumakla kalmamış, gazetecilik mesleğinin itibarını savunan bir siper olmuştur” diyen Aktaş, TBMM çatısı altında görev yapan muhabirlerin demokrasinin işlerliği açısından taşıdığı role dikkat çekti.

Aktaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Basın özgürlüğü demokratik bir toplumun temelidir. PMD, 61 yıldır bu özgürlüğün savunucusu olmuş, sansüre ve baskılara karşı meslektaşlarının yanında dimdik durmayı ilke edinmiştir.”

DEMOKRASİ VE ÖZGÜR BASIN VURGUSU

Etkinlik, sadece bir yıl dönümünü kutlamanın ötesinde, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve bağımsız basının yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. Katılımcılar, özgür ve tarafsız haberciliğin, özellikle parlamenter sistemlerde halkın doğru bilgiye ulaşmasında ne denli hayati bir rol oynadığını vurguladı.

61 yıllık mücadeleyle adını Türk basın tarihinde önemli bir yere yazdıran PMD, önümüzdeki yıllarda da gazetecilerin haklarını savunmaya ve özgür basın için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi