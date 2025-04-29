Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Enflasyon' Mesajı: 'Kalıcı ve Belirgin Düşüş Sürecine Girdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Koronavirüs salgını başta olmak üzere geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR'

Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem veriyoruz. Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor. Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayii alanında hedeflerimize doğru, emin adımlarla ilerliyoruz.

'İHRACATIMIZ 20 YILDA 20 KATTAN FAZLA ARTTI'

Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız. Bir yandan asrın felaketinin izlerini silerken, diğer yandan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayi ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz. Yine son 20 yılda alt yapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı 2'ye katladık. Son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı.

'ENFLASYONDA KALICI VE BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ SÜRECİNE GİRDİK'

Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız. İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin Kovid salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. 2020 yılında 17,3 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse 2'ye katlanarak 32 milyar doları aştı.

'İTALYA İLE TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 40 MİLYAR DOLAR'

Bugün Türkiye'deki İtalyan sermayesi dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 5 milyar dolara, İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek 1 milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. İstanbul'dan sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde 2 milyar nüfusa erişilebiliyor. Türk hava yollarımız da İtalya'nın 9 şehrini İstanbul'a bağlıyor. Ticaret, yatırım ve ulaşım imkanlarının barındırdığı bu muazzam potansiyel bizleri büyük ve iddialı hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Bu düşünceyle, bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş çevrelerimizin bugünkü görüşmeleri ve kuracakları yeni ortaklıklar kısa sürede yeni ticaret hedefimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Tabii karşılıklı yatırımların arttırılmasına bir diğer öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcıyı görmek istiyoruz.

'KAPIMIZ ARDINDA KADAR AÇIK'

Bilhassa Avrupa'da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kararındayız. Keza yeşil enerji, dijital teknolojiler, akıllı şehirler ve uzay gibi alanlarda stratejik ortaklıklar geliştirmemiz gerekiyor. Hükümetler olarak ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki ekonomik iş birliği sadece hükümetlerin çabasıyla gelişmez. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım. İş birliğini gerçek anlamda geliştirecek olanlar öncelikle sizlersiniz. Biz engelleri kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Her zaman teşvik edici olduk, olmayı da sürdüreceğiz. İş çevrelerimizden bizim açtığımız yollarda kararlılıkla ilerlemelerini arzu ediyoruz. Başbakan Sayın Meloni nezlinde iş adamlarımıza yönelik bu teşvik ve ilgiden dolayı İtalyan hükümetine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şunu bilmenizi isterim. Her türlü sorun karşısında gerek benim, gerek bakan arkadaşlarımın kapısı ardına kadar açık olacaktır.

'VİZE KONUSU İLİŞKİLERİMİZE KET VURUYOR'

2025 yılı sona ermeden gerçekleştireceğimiz Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3. Dönem Toplantısı da bu bakımdan ayrıca önemli olacaktır. Kıymetli katılımcılar, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz. Kazan kazan yaklaşımıyla her iki taraf içinde fayda sağlayacak bir güncellemeye İtalyan hükümetinin ve iş çevrelerinin desteğini bekliyoruz. Öte yandan iş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerini Avrupa Birliği kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafın da yararına olacağını düşünüyorum."

Kaynak: Haber Merkezi