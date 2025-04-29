Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastane yönetimi ve sağlık ekibinden detaylı bilgi alan Özel, ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel açıklamasında, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun dün hastaneden yapılan kurumsal açıklamayla uyumlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti’nin yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik.

Türkiye’de barış huzur kardeşlik olsun diye verilmiş mücadele, geçmiş bir ömür var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, silahların susacağı terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti. Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Türkiye’de herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz." dedi.

Kaynak: İHA