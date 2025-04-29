Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'ın Demirtaş'a 'Sürecin Yürütücüsü Ol' Dediği İddiası... DEM Parti'den İlk Açıklama Geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan 'sürecin dışarıdaki yürütücüsü' olmasını istediğine yönelik iddialara ilişkin partisinin grup toplantısı sonrası basının sorularını yanıtladı.

'SOMUT BİR BİLGİ YOK'

Hatimoğulları, "Buna ilişkin bizde somut bir bilgi yok. Böyle bir iletişi kanalının oluştuğuna dair bir bilgimiz yok. Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ve cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz. Onların verdiği mesajlarda da bu var zaten. Yaptığımız ziyaretlerde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dan bu barış sürecine katkı vermeye hazır olduklarını, ellerinden gelen her türlü çabanın içerisinde olacaklarını ifade ettiler. Cezaevindeysek cezaevinde, dışarıdaysak dışarıda bu katkıyı vermeye hazırız. Böyle bir şeyin olması bizleri son derece memnun eder" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE CEVAP

Hatimoğulları'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin son açıklamaları da soruldu. Bahçeli, "Bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir" demişti. Hatimoğulları, bu sözlerin sorulması üzerine "Bu sürecin enfekte olmaması için çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen partiyiz. Silahsızlaşma sürecinin başarıyla sonuçlanması için koşulların hızlı şekilde sağlanması elzemdir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi