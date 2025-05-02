İsrail Şam'ı Bombaladı! Cumhurbaşkanlığı Yakınında Saldırı

Dürzi gruplar ile Suriye hükümetinin güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları işaret eden İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu. Saldırıyla ilgili yapılan açıklamada İsrail hükümeti, "Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz. Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır" dedi.

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İsrail Şam'ı Bombaladı! Cumhurbaşkanlığı Yakınında Saldırı

Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail'in Suriye ile yaşadığı gerilim de devam ediyor. İsrail ordusu bu kez, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı hedef aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, söz konusu saldırıyla ilgili ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, Dürzi gruplar ile Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar hatırlatılarak "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz" denildi.

Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Şam'ı Bombaladı! Cumhurbaşkanlığı Yakınında Saldırı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleriyle yaşadıkları çatışmalar sonrası Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu. Katz açıklamasında, "Suriye'de Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz" demişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleriyle yaşadıkları çatışmalarda yaralanan 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e götürüldüğü belirtilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayıldığını bildirdikleri çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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