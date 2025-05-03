İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze’de Can Kaybı 52 bin 495 Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 495’e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze’de Can Kaybı 52 bin 495 Oldu

Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail hakkında Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir buçuk yıldır düzenlediği saldırılarda toplam can kaybına ilişkin güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 52 bin 495’e, yaralı sayısının 118 bin 366'ya yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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