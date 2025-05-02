İsrail: Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Düşürdük
İsrail, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze sebebiyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini bildirdi.
Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Kaynak: AA