İsrail'den Lübnan'da Akaryakıt İstasyonuna Saldırı! 5 Yaralı

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki bir akaryakıt istasyonuna saldırı düzenledi. Olayda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'den Lübnan'da Akaryakıt İstasyonuna Saldırı! 5 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunu insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğu açıklandı. İsrail'in söz konusu saldırıyı 3 füzeyle gerçekleştirdiği, akaryakıt istasyonunda kurulan konteyner evde kalan 5 kişinin saldırı sonucu yaralandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Nebatiye kentinde dün İHA'larla düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 10 Ölüİsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 10 ÖlüDünya
İsrail Şam'ı Bombaladı! Cumhurbaşkanlığı Yakınında Saldırıİsrail Şam'ı Bombaladı! Cumhurbaşkanlığı Yakınında SaldırıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Lübnan Saldırı
Filipinler’de Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30 Yaralı Filipinler’de Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30 Yaralı
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 10 Ölü İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 10 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak TOKİ'den 430 Bin Konutluk Dev Kampanya! Rekor Olacak
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor