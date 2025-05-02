İsrail'den Lübnan'da Akaryakıt İstasyonuna Saldırı! 5 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunu insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğu açıklandı. İsrail'in söz konusu saldırıyı 3 füzeyle gerçekleştirdiği, akaryakıt istasyonunda kurulan konteyner evde kalan 5 kişinin saldırı sonucu yaralandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Nebatiye kentinde dün İHA'larla düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA