Filipinler’de Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 30 Yaralı

Filipinler’in kuzeyinde bulunan işlek bir gişe noktasında yaşanan zincirleme trafik kazası faciaya yol açtı. Bir yolcu otobüsünün, gişelerde bekleyen araçlara çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Yaralılar hızla çevre hastanelere sevk edilirken, kazaya neden olan otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, şoförün direksiyon başında uyuyakaldığını ifade etti.

Filipinler Kızılhaçı, kazaya 3 spor hizmet aracı ve bir konteyner kamyonunun da karıştığını açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı, kazaya karışan otobüsün sahibi Solid North Bus şirketinin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ülkede toplu taşıma sürücüleri arasında uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu biliniyor. Nisan ayında, aralarında otobüs ve üç tekerlekli bisiklet sürücülerinin de bulunduğu 84 toplu taşıma sürücüsünün uyuşturucu testlerinin pozitif çıkması üzerine bazı şirketlerin faaliyetleri askıya alınmıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA