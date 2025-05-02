İsrail, Batı Şeria'daki Mülteci Kampında Bir Filistinliyi Vurarak Katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafıyla resmi koordinasyon kurumu olan Sivil İşler Heyetinin, Ömer Mustafa Ebu Leyl (39) isimli Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirdiğini açıkladı. Bakanlık, İsrail makamlarının Ebu Leyl’in cenazesine el koyduğunu kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde kampa baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı. Kuşatma altına alınan evden patlama sesleri duyuldu.

GÖZALTINA ALIP BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun birçok noktadan takviye gönderdiğini, kampın farklı bölgelerine operasyonlar düzenlediğini ve bir genci gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı, kuşatılan evlerden birinde bulunan bir kızın yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA