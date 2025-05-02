İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 10 Ölü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini vurması sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 10 Ölü

Filistin halkına yönelik saldırılarına devam İsrail'in savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde El-Ehli Spor Kulübü yakınındaki bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu ise 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Bureyc kampının doğusu ile Nusayrat kampının kuzeyini hedef aldı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Kiyzan en-Neccar bölgesinde daha önce İsrail saldırılarında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun Şeyh Nasır Mahallesi'nde bir evi hedef alması nedeniyle bir bebek ve bir yaşlı kadın da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu bir anne ve 2 çocuğu yaralandı.

REFAH'A DA SALDIRI

Han Yunus'un güneyindeki Menara Mahallesi'nde de İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı. Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde İsrail ordusu binaları havaya uçurdu. İsrail ordusuna ait dronlar, Gazze kentinin doğusunda Türkmen ve Zeytun mahallelerini hedef aldı. İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında bir tarım arazisini bombaladı.

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Kaynak: AA

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