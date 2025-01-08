HÜDA PAR’lı Vekil LGBTİ+'ları Hedef Aldı: 'Beka Meselesi Olarak Görülmeli'

HÜDA PAR Milletvekili Demir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada LGBTİ+'ları hedef alarak, devletin harekete geçmesi gerektiğini savundu.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN İMZALANMASIYLA...'

Demir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla birlikte sapkın LGBT ideolojisi 'toplumsal cinsiyet' başlığıyla devletin tüm mekanizmalarına sirayet etmiştir. Toplumun kılcal damarlarına kadar çöreklenen bu sapkınlık gençliğimizi kendi batağına doğru çekmekte ve aile kurumunu ifsat etmektedir. Sapkın güruhlar, sosyal medyada sapkınlığın propagandasını yapabilmekte, sapkınlık, çizgi filmlerden, internet oyunlarına kadar çocuklara hitap eden her alanı işgal etmektedir.

'BEKA MESELESİ'

Aileyi ve toplumun genel ahlakını korumaktan sorumlu olan devlet, sapkın LGBT propagandasını yasaklamayı beka meselesi olarak görmeli ve yasaklamalı, dijital platformlarda bu içeriklere sahip yayınların erişimini engellemeli, yasağa uymayanlar için ağır cezalar uygulamalıdır.”

Kaynak: Haber Merkezi