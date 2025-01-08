Özgür Özel Bu Kez 'Bamya Çorbası' Hesabıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün belediye ziyaretleri ve açılışlar yapmak üzere Konya’ya geldi. Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar, Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.

Özel, konuşmalarında altın hesabı yapmakla kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kez "Bamya çorbası" hesabıyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Geçen seneki asgari ücret 189 kase bamya çorbası içerken, bu seneki asgari ücret 110 kase içiyor" diye konuştu.

'YARIM MİLYAR BORÇ DEVRALDIK'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Baba evinin kapılarını 31 Mart'ta açtık, 31 Mart'a giderken açtık, ardına kadar açık tutuyoruz. Ancak yarım milyar lira, 528 milyon TL borç devraldık. Kulakların çınlasın Sayın Erdoğan. SGK'nın 10 lira borcunun 9'u senin yandaşların, bir lirası belediyelerin bunun da üçte biri şimdi sendeki belediyelerin. Tutturup duruyorsun, 'SGK'nın parası, silkeleyin, faiziyle alın.' Bize devrettiğin belediyenin haline bak. 528 milyon borç ve Ereğli hizmet bekler. Sandı ki beceremeyecekler. Sandı ki yıkılacağız. Sandık ki SGK borçlarına üzerine haciz koyarak bizi durduracak.

'EZAN' GÖNDERMESİ

6 Şubat depreminde zarar gören, ibadete kapanan Belkaya Camiisi söz verildiği gibi onarıldı, güçlendirmesi yapıldı ve ibadete açıldı. Yine kulaklarınız çınlasın Sayın Erdoğan. Seçimden önce 'beka sorunu olur, CHP kazanırsa beka sorunu olacak. Bayrağı indirecekler. Vatanı böldürecekler. Ezanı dindirecekler' diyen Erdoğan, ezan dinmişti, belediye başkanımız camiyi onardı. Ezan okunuyor, ibadet ediliyor. CHP'yi herkes senden dinlemiyor. Millet gözüyle görüyor."

'KOCA KENTİN METROSU YOK'

Konya iktidara kepçe ile verip, iktidarın çay kaşığı ile vermediği mağdur bir kent. Maalesef bu koca kentin hala metrosu yok. Hala çevreyolu sorunu çözülmedi. Sanayicinin Mersin Limanı’na ulaşım sağlayacağı tren hattı, lojistik üssü talebi hala karşılanmadı. Üç büyük üniversite var, yurt yok. 156 bin nüfuslu Ereğli’de hastane sorunu var. Doktor yetersizliği var. Ekipman sorunu var.

BAMYA ÇORBASI HESABI

Var mısın Erdoğan, hesabı bir de bamya çorbası ile yapalım. Konya’da lokantada bir tas bamya çorbası geçen yıl 90 liraydı. Bu sene 200 lira oldu. Bamya çorbasına zam yüzde 122, emekliye zam yüzde 15. Asgari ücrete zam yüzde 30. Geçen seneki asgari ücret 189 kase bamya çorbası içerken, bu seneki asgari ücret 110 kase içiyor. Emekliye günde iki tas çorba parası veriyorsun. Bu milleti bu hale koyarsan, millet de senin önüne sandığı koyar."

Kaynak: ANKA