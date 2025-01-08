Çatı Parti Belli Oldu: Yeni Yol Partisi Kuruluyor

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Meclis’in altıncı grubu olan Saadet Partisi Grubu, yerini Yeni Yol Grubu’na bırakacak. Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin 3 aydır sürdürdüğü ittifak çalışmaları sonlandı.

40 KURUCUSU OLACAK

3 genel başkanın yaptığı hummalı toplantıların ardından bugün belirlenen 14 parti isminden Yeni Yol üzerinde uzlaşmaya varıldı. Çatı parti adı olarak belirlenen Yeni Yol ismi için 13 Ocak 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verilmesine karar verildi. Çatı partinin kurucular kurulunda bulunan 40 isimden birinin sözde genel başkan olacağı ancak fiili olarak herhangi bir görevinin bulunmayacağı da ifade edildi.

24 MİLLETVEKİLİ KATILACAK

Pazartesi kuruluşun ardından çatı parti Yeni Yol için yeni süreç, TBMM Başkanlığı olacak. Seçim ittifakı olarak da alternatif bir çizgi olması planlanan Yeni Yol Grubu için 3 partiden 8’er milletvekili Meclis Başkanlığı’na dilekçe verecek. Böylece Yeni Yol Grubu 24 milletvekili ile kurulmuş olacak.

3 PARTİ DE TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KORUYACAK

Konuya ilişkin bilgi veren Gelecek, DEVA ve Saadet Partili yetkililer, 3 siyasi partinin de kimliğini koruyacağını söylediler. Bu partilerde kalacak bazı milletvekilleri olacağını da hatırlatan yetkililer, “Yeni Yol’un bir parti olarak değil, hareket olarak siyasi kulvarda alternatif olması bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı partilerden de katılım olmasını umut ediyoruz” dediler.

Bu arada Yeni Yol’un TBMM’de bir grup başkanı, 2 de grup başkanvekili olacak. Her siyasi parti başkanı yapılacak grup toplantılarında sıralı olarak görüşlerini ifade edecek.

Yeni Yol grubuna ilişkin parti içindeki ilk tepki ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve Ankara Milletvekili Selim Temurci’den geldi. Her iki ismin de çatıda yer almayacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi