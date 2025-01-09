CHP'li Gürer'den Akıllı Kanser İlaçlarının SGK Tarafından Karşılanmamasına Tepki

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) akıllı kanser ilaçları ödememesini Meclis gündemine taşıdı. Gürer, bir vatandaşla arasında geçen sohbeti, şöyle anlattı:

“Bir yurttaş aradı, dedi ki: "Ben kanser hastasıyım, akıllı kanser ilacı kullanmak zorundayım. Bu ilacın 100 bin lira civarında bir tutarı var. Bunu ben ekonomik durumum nedeniyle alamıyorum ama bu ilaca da ihtiyacım var. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu ödemedi." İçim acıdı, ne yaptın dedim "Avukata verdim. Avukat dava açtı, davayı kazandı ve bu parayı tahsil ettik” dedi.

Gürer, mahkeme kararıyla söz konusu kanser ilacının alınabildiği durumda, SGK’nin bu ilacı karşılanmamasını ve vatandaşların mahkeme yoluna gitmek zorunda kalmasını eleştirdi. Gürer sözlerinin devamında, “Kanser de bildiğiniz gibi insan sağlığı açısından en riskli hastalıklardan biri. Benzer durumlarda bazı ilaçlara erişimde sorun var. Onun için mutlak surette yurttaşların bu tür ilaç konusundaki mağduriyetlerine eğilmek gerekir. İnsani anlamda da bu kabul edilebilir bir durum değil. Yine, Suriyelilerden alınmayan ama bizim ülkemiz emeklisinden alınan ilaç katkı payının da bu vesileyle kaldırılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN PRİM GÜN SAYISININ DÜŞÜRÜLMEMESİNE TEPKİ

Seçimden önce esnaf ve çiftçilere verilen prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200’e düşürüleceği vaadinin söz verilmesine gerçekleştirilmediğini hatırlatan Gürer, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu kanun teklifinin içinde bu da yok. E, söz verildi, umutlandırdı, neden 9000 prim günü 7200 güne çekilmiyor? Şu anda eğer prim böyle devam ederse ödeme güçlüğü daha da artacak çünkü 7,735 lira çiftçinin aylık prim ödemesi gerekiyor ki emekliliğe erişebilsin. Ürettiği ürün para etmedi, düşük alım fiyatı uygulandı, girdi maliyetleri her geçen gün artıyor, bir de bunun yanında ürettiğinden para kazanamayan çiftçiden siz prim için para yatırmasını istiyorsunuz. Bunu nasıl sağlayacak? Verilen ile mevcut durum arasında değerlendirme yaptığınız zaman da sorunun ne kadar derin olduğu görülür.”

Kaynak: Haber Merkezi