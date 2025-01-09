Canlı Yayında Flaş Kulis! Cumhur İttifakı’nın Gündeminde: Ahmet Türk Göreve İade mi Edilecek?

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, görevden alınarak yerine kayyım atanan DEM Partili Ahmet Türk hakkında çarpıcı kulis bilgisi paylaştı.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Sinan Burhan, Cumhur İttifakı’nın gündeminde DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk'ün göreve iade edilmesinin bulunduğunu söyledi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN GÜNDEMİNDE'

Burhan, şu açıklamaları yaptı:

“Cumhur İttifakı’nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde; Ahmet Türk’ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde. Bu minvalde 4 Kasım’da Ahmet Türk’e kayyum atanmıştı. 4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde."

Kaynak: tv100