Ankara'da Zincirleme Facia! Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 33 kişi yaralandı. Bazı araç sürülüleri kazadan yara almadan kurtulurken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi mevkiinde zincirleme bir kaza meydana geldi. İki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

Ankara'da Zincirleme Facia! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenilirken, bazı araç sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Ankara'da Zincirleme Facia! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Kaynak: AA-DHA

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