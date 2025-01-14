Tutuklanan Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz Hakkında Flaş Gelişme

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın avukatları tutukluluğuna itiraz etti. Yapılan itirazlar reddedildi.

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Tutuklanan Ünlü Fenomen Kerimcan Durmaz Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: İHA

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