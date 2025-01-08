Kerimcan Durmaz'ın Yakın Arkadaşından İlk Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasına ilişkin ilk paylaşım en yakın arkadaşlarından Samet Liçina'dan geldi. Haksızlıkla karşı karşıya olduğunu söyleyen Liçina, "Bu zor günümüzde de sizlerin sevgi ve desteğiyle süreci aşacağımıza inanıyoruz. Hepinize yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz." dedi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Kerimcan Durmaz'ın Yakın Arkadaşından İlk Açıklama

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Samet Liçina açıklama yaptı.

Durmaz'ın birlikte video çektiği en yakın arkadaşı Liçina'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün sizlerle bu üzücü süreçte hislerimizi paylaşmak bizi derinden yaralıyor. Yıllardır kahkahalarımı, yaşantımızı ve dostluğumuz sizlerle paylaştık. Şimdi ise en kıymetli dostlarımdan biri olan Kerimcan Durmaz’ın haksız yere karşı karşıya kaldığı bir durumdayız.

Kamuoyuna paylaşılan kendi ifadesi gerçeği tam anlamıyla yansıtmaktadır ve Kerimcan’ın bu olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı avukatlarımız tarafından da kesin bir şekilde ifade edilmiştir.

Bizler burada her zaman sizlere umut, neşe ve mutluluk vermek için var olduk. Şimdi, bu zor günümüzde de sizlerin sevgi ve desteğiyle süreci aşacağımıza inanıyoruz. Hepinize yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz."

Kerimcan Durmaz'ın Yakın Arkadaşından İlk Açıklama - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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