Muhalefetin Önerileri Yine Kabul Edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisinin "Aile hekimliği", İYİ Parti'nin "Polislerin özlük hakları", DEM Parti'nin "Öğretmen atamaları", CHP'nin "Gebze'deki doğal gaz patlaması" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye'de aile sağlığı merkezlerinin sağlık sisteminin yüzde 40'ını karşıladığını belirtti. Aile hekimlerinin oranının yüzde 15 olduğunu anlatan Kaya, "Hekimlerimizin yüzde 15'i sağlık hizmetlerinin yüzde 40 yükünü maalesef karşılamak zorunda kalıyorlar ve gece gündüz bu yükü omuzlamaya çalışıyorlar." diye konuştu.

'İKTİDAR GÖRMEZDEN GELİYOR'

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin aile hekimlerinin sorunlarını daha da derinleştirdiğini ileri süren Kaya, "Bu yönetmelik, aile hekimlerinin iş güvencelerini zayıflatmış, maaşlarını belirsiz bir hale getirmiş ve onlara ulaşılması mümkün olmayan hedefler koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Aile hekimlerinin bu süreçte çeşitli zamanlarda iş bırakma eylemi yaptığını anlatan Kaya, iktidarın aile hekimlerinin sorunlarını görmezden geldiğini savundu.

'KARŞILANMAYACAK TALEP YOK'

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanamayacak hiçbir talepleri olmadığını belirtti. Hekimlerin taleplerinin tamamen hasta memnuniyetine ve emeklerinin karşılığına yönelik olduğunu kaydeden Kocamaz, "Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı tamamen kamu tarafından sağlanmalıdır. Aile hekimliği merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli, ayrıca hastalara daha fazla zaman ayrılması için bir aile hekimliği merkezinin hizmet vereceği kişi sayısı 2 bin kişiyi geçmemelidir." diye konuştu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'de yüzbinlerce kişi için devlet hastanesi ihtiyacı olduğunu söyledi. Devlet hastanesine giden vatandaşların Kocaeli'de sıra bulamadığını savunan Gergerlioğlu, vatandaşların bu nedenle özel hastaneye gitmek zorunda kaldığını anlattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, hem hastaların hizmete erişiminde hem de sağlık çalışanlarının özlük haklarında çok ciddi sorunlar olduğunu vurgulayarak, "Birinci basamak sağlık sistemi güçlendirilmeden, koruyucu hekimlik uygulamaları ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeden sağlık sistemini düzeltmek asla mümkün değildir." sözlerini sarf etti.

Sağlık Bakanlığının bütçenin ağırlığını koruyucu sağlık hizmetlerine değil, tedavi edici hizmetlere verdiğini söyleyen Ertuğrul, "Aşırı iş yükleri, özlük haklarının kayıpları, sağlıkta şiddet, aile hekimlerinin giderlerinin ciddi şekilde artması ve gelirlerinin düşmesi maalesef sağlık emekçilerinin artık bu hizmeti sürdürmelerini neredeyse imkansız hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİKLİK VE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile daha çok zaman ayrılması gereken hasta gruplarını önemseyen bir çalışma yapıldığını anlattı.

Yönetmelikle, 65 yaş üstü ve 1 ay ile 1 yaş arası bebeklere aile hekimlerinin daha çok zaman ayırması, daha çok koruyucu sağlık hizmeti sunmasının hedeflendiğini kaydeden Arslan, "Yönetmelikte aile hekimliğini ilgilendiren ve aile hekimlerinin sıkıntısını oluşturan kısımları keşke dile getirseydiniz. Biz bunu dile getirdik, Sağlık Bakanımızla bunu konuştuk. Gerçekten aile hekimleri için düzenlemeler yapılması gerekiyor bu yönetmelikte de ve Sayın Bakan bunda da değişiklikler yapacağını söyledi. Fakat ilk çıkış sebebi nitelikli sağlık hizmetidir." dedi.

Aile hekimlerinin yaklaşık yüzde 10'unun maaşının azaldığını belirten Arslan, "Birçok aile hekiminin maaşı artmıştır. Maaşı azalanlar 3 bin civarında. Bu yönetmelikte değişiklikler de iyileştirmeler de yapılacaktır merak etmeyin, aile hekimlerimiz de merak etmesin." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan ayrı ayrı oylamalarda Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ile Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu üyeliğine Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğine ise Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun seçildi.

Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA