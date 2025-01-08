Türk Edebiyatının Acı Kaybı: Yazar Selim İleri Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir rahatsız olan ünlü yazar bu sabah durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İMAMOĞLU DUYURDU

Selim İleri'nin vefat haberini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu, "Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/ELKblI1C0U — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 8, 2025

SELİM İLERİ KİMDİR?

1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selim İleri'nin, 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı.

İlk yazısını 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar,ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarır. Yıllarca, Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" köşesinde makaleler yazdı.

İleri'nin eserleri arasında, Cumartesi Yalnızlığı, Bir Denizin Eteklerinde, Pastırma Yazı (kitap)

Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü), Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...,

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum, Kötülük yer alıyor.

İleri, İstanbul Lale ve Sümbül, Allahaısmarladık Cumhuriyet, Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Kafes,. Evimizin Tek Istakozu gibi çok sayıda kitaba da imza atmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi