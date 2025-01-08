Roketsan Mühendisinin Ölümünde Büyük Şüphe! Babasından 'İnfaz' İddiası: 'Evladımdan Sır İstemişler Vermemiş'

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulundu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede, Yusuf Serdar Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Genç mühendisin babası Ahmet Yücel, çocuğunun ölümünün ardından KRT'de katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İNFAZ EDİLDİ'

"Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil" diyen Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş" ifadelerini kullandı.

'EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER VERMEMİŞ'

Baba Yücel, "Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" diye konuştu.

Kaynak: KRT