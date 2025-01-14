Yeni Yol, Meclis’te: 3 Genel Başkan, Yarın Grupta Konuşacak

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Yaklaşık 1 yıldır süren görüşmeler sonunda oluşturulan çatı parti Yeni Yol, resmi olarak Meclis’e girdi. Logosu da belli olan Yeni Yol Partisi, ilk grup toplantısını yarın TBMM’de gerçekleştirecek.

3 GENEL BAŞKAN KONUŞACAK

24 milletvekilinin TBMM Genel Sekreterliği’ne dilekçe vermesiyle hayat bulan Yeni Yol Grubu’nun yarın yapılacak ilk grup toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yaklaşık 20’şer dakika konuşma yapacak.

GRUP YÖNETİMİNDE BİR DEĞİŞİKLİK

Bu arada Yeni Yol Grubu’nun yönetimi de belli oldu. Meclis Grup Başkanı Saadet Partisi’nden Bülent Kaya olurken, Başkanvekilleri Gelecek Partisi’nden Selçuk Özdağ ile DEVA Partisi’nden Mehmet Emin Ekmen oldu. Daha önce ismi geçen DEVA Partili İdris Şahin’in ise görev almak istemediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi