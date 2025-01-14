Kahramanmaraş’ta İş Kazası: 2 İşçi Yaralı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Kipaş Holding’e ait tekstil fabrikası inşaatında meydana gelen iş kazasında iki işçi yaralandı.

İnşaatta çalıştıkları sırada bulundukları yerden düşen işçiler için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucu yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI BELİRSİZ

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi beklenirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA