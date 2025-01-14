Araçların Lastiklerini Kesen Şüpheli Yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 9 aracın lastiklerini kesen 52 yaşındaki Fatma D., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, 12 Ocak'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresindeki park halindeki araçlarda meydana geldi. Araç sahiplerinin lastiklerin kesildiğini fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Fatma D.’nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda, şüpheli ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Fatma D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA