Kırşehir’de Buzlanma Kazaya Neden Oldu, Yaralılar Var

Olay, Kırşehir ile Boztepe ilçesi arasındaki karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kırşehir yönünden seyir halinde olan 40 DF 670 plakalı Tarım İl Müdürlüğüne ait araç, Boztepe yönünden gelen 40 AK 469 plakalı kamyonla buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan E.S., H.H., M.B. ve N.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA