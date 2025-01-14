Kırşehir’de Buzlanma Kazaya Neden Oldu, Yaralılar Var

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana gelen buzlanma kaynaklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kırşehir’de Buzlanma Kazaya Neden Oldu, Yaralılar Var

Olay, Kırşehir ile Boztepe ilçesi arasındaki karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kırşehir yönünden seyir halinde olan 40 DF 670 plakalı Tarım İl Müdürlüğüne ait araç, Boztepe yönünden gelen 40 AK 469 plakalı kamyonla buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan E.S., H.H., M.B. ve N.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırşehir’de Buzlanma Kazaya Neden Oldu, Yaralılar Var - Resim : 1

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırşehir Trafik kazası
Son Güncelleme:
Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak
Bursa'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı Bursa'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
Markette Silah Sesleri! Oğlunu Darbeden Çalışanı Vurdu Markette Silah Sesleri! Oğlunu Darbeden Çalışanı Vurdu