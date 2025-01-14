Belediye Halk Otobüsü İle Otomobil Çarpıştı

Batman'da belediye halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

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Belediye Halk Otobüsü İle Otomobil Çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.I. yönetimindeki 72 ABL 919 plakalı şehir içi belediye halk otobüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIY 443 plakalı otomobil çarpıştı.

Belediye Halk Otobüsü İle Otomobil Çarpıştı - Resim : 1

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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