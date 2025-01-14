Meclis'te CHP'li Vekillerden İktidara 'Kırmızı Kart'lı Erken Seçim Çağrısı: 'Cesaretiniz Varsa...'

TBMM Genel Kurulu’nda CHP milletvekilleri iktidara erken seçim çağırısı yaparak kırmızı kart gösterdi.

AKP sıralarına seslenen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kırmızı kart göstermeden önce şöyle konuştu:

'ELİNİZİ NEREYE ATSANIZ KURUTUYORSUNUZ'

"2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler, şimdi de 'aile yılı' ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler; şimdiden söylüyoruz. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz, şimdi de ailelere el atıyorlar. Çekin elinizi yeter, elinizi çekmeniz yeterli! Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkûm edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkûm edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz.

'CESARETİNİZ VARSA SANDIĞI GETİRİN'

Herkes için, hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz. 14.469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22.104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Staj mağdurları için kırmızı kart gösteriyoruz. "Adil bir vergilendirme olsun." diyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve tüm halkımızla birlikte ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin bu ülkenin hiçbir sorununu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır. Cesaretiniz varsa getirin sandığı, bu millet size kırmızı kartı gösterecek.”

Kaynak: Haber Merkezi