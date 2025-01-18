Çukur Dizisinin Kahvesinin Önünde Cinayet, Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli kişi ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

EVİ VE KAHVEHANE KUNDAKLANDI

Cinayetin ardından T.S.K.'nın evi; daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

YENİ GÖRÜTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ercan Çali’nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde yatarken T.S.K’nın saldırmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA