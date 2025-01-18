Bebeklere En Çok Bu İsimler Verildi: İkizler, Üçüzler, Dördüzler! Gözlerini 2024'te Açtılar, İşte Tüm Veriler...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılına ait verilerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, geçtiğimiz yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirtti. 2024 yılında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleştiğini belirten Bakan Yerlikaya, ailelerin çocuklara verdiği isimlere ilişkin bilgilere de yer verdi.

KIZ BEBEKLERDE DEFNE İLK SIRADA

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında kız bebeklerde Defne isminin 7 bin 661 bebeğe verildiğini açıklayan Yerlikaya, 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe de Gökçe ismini konulduğunu paylaştı.

ERKEKLERDE ALPARSLAN ZİRVEDE

Erkek bebeklerde ise en çok tercih edilen ismin Alparslan olduğunu kaydeden Yerlikaya, 8 bin 304 bebeğe bu ismin verildiğini vurguladı. 5 bin 796 erkek bebeğe Göktuğ isminin konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 5 bin 34’üne Yusuf, 4 bin 878’ine Metehan, 4 bin 349’una ise Ömer Asaf isminin verildiğini dile getirdi.

'BAHTLARI AÇIK OLSUN'

Bakan Yerlikaya, “Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre; 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu. Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum"

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, 2024’te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

👶🏻👶🏻15 bin 65 ikiz,

👶🏻👶🏻👶🏻 290 üçüz ve

👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻 6 dördüz doğum gerçekleşti.

👧🏻 En çok tercih edilen isimlere bakıldığında Kız… pic.twitter.com/In62MH0wko — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi