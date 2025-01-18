CHP'den Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya İhracat Rekoru Tepkisi: Halk İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın dün Antalya’da gerçekleştirilen “Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi” kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğunu açıkladı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem, Yumaklı’nın yaptığı açıklamalara yanıt vererek, yapılan paylaşımın ülke gerçekliğini yansıtmadığını dile getirdi.

‘TARIMDA KIRILAN REKORLAR İTHAL BUĞDAY KAYNAKLI’

Adem, Türkiye’nin un ve makarna ihracatında önemli bir konumda olduğunu belirtirken, bu başarının büyük kısmının ithal buğdayla gerçekleştiğine dikkat çekti. Türkiye’nin gümrük vergisi ödemeden ithal ettiği buğdayları işleyerek yurt dışında ihraç ettiği belirten Adem, bu durumun ülkeyi kendi kendine yeten değil dışa bağımlı bir noktaya getirdiğini söylerken, ihracattaki bu başarının çiftçilerin ithalat politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

‘REKORLAR HALK İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?’

Vatandaşların kaliteli bir sofrayı kurmak bir yana temel gıda maddelerine erişmekte bile zorlandığını ifade eden Adem, bir adet ekmeğin fiyatının bile dar gelirliler için külfet haline geldiğini söyledi.

Adem, vatandaşın hali ortadayken un ihracatındaki birinciliğin ya da makarna ihracatındaki ikinciliğin halk için ne anlam ifade ettiğini sordu.

‘ÜRETİMDE GEÇEN YILIN BİLE GERİSİNDESİNİZ’

Adem, 2024 yılı verileri incelendiğin tahıl üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 7,5 gerileme olduğunu belirtirken, buğdayda yüzde 5,5 arpa üretiminde yüzde 12, çavdar üretiminde yüzde 15,7 ve yulaf üretiminde yüzde 4,9 gerileme yaşandığının görüldüğünü belirtti.

Gerilemenin yalnızca hububat üretiminde yaşanmadığını, şeker pancarı üretiminde yüzde 8,9’luk mısır üretiminde ise yüzde 10’luk gerilemenin olduğunu belirten Adem, “Bu rakamlar, Türkiye’nin bırakın dünya çapında iddialı olmasını, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI'YA 3 SORU

Adem, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’ya üç soru yöneltti:

- Geçen yıla göre tahıl üretiminde yaşanan bu ciddi düşüşün farkında mısınız?

- Bu düşüşle, Türkiye’nin tarımsal üretim politikalarının sürdürülebilir olduğunu iddia edebilir misiniz?

- Eğer dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sıradaysak, neden kendi vatandaşımız temel gıda ürünlerine erişimde bu kadar zorlanıyor?