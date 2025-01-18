Jandarmadan 3 Aylık Operasyon

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ekim ayında yaşanan göçmen kaçakçılığı olayı üzerine çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, konu ile ilgili aranan 2 organizatörü yakaladı.

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Jandarmadan 3 Aylık Operasyon

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 Ekim günü gerçekleşen göçmen kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak çalışma yaptı.

Yapılan detaylı araştırma neticesinde S.O. ve C.C.K. isimli organizatörler yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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