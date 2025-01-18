Jandarmadan 3 Aylık Operasyon
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ekim ayında yaşanan göçmen kaçakçılığı olayı üzerine çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, konu ile ilgili aranan 2 organizatörü yakaladı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 Ekim günü gerçekleşen göçmen kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak çalışma yaptı.
Yapılan detaylı araştırma neticesinde S.O. ve C.C.K. isimli organizatörler yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: