Beyoğlu'nda 'Ölüm İçkisi'ne Kıskaç! Ceza Yağdı

İstanbul'da 38 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ekipler denetimlerine hız verdi. Beyoğlu'ndaki denetimlerde 46 tekel bayiinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, 7 mekana ise idari işlem uygulandı.

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Beyoğlu'nda 'Ölüm İçkisi'ne Kıskaç! Ceza Yağdı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da artan ölümler vatandaşları kaygılandırdı. Son olarak sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselmişti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım Müdürlüğü ekipleri ölümler sonrası çalışmalarına hız verdi.

Dün saat 14.00 sıralarında denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde, 46 tekel bayii kontrol edildi. 2 bayide, 150 bandrolsüz sigara, 100 sigara kiti ve 39 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Beyoğlu'nda 'Ölüm İçkisi'ne Kıskaç! Ceza Yağdı - Resim : 1

CEZA YAĞDI

İçkili mekanlarda dün saat 22.30 sıralarında yapılan denetimlerde ise 24 işletme kontrol edildi. Denetimlerde 1 işletme, ruhsatsız faaliyet göstermesinden dolayı mühürlendi ve işyeri sahibine 'mühür fekkinden' adli işlem başlatıldı. 3 işletmeye TADAB belgesi olmadan içki satması nedeniyle idari işlem yapıldı. İçkilere ise ilçe tarım ekipleri tarafından el konuldu. 2 işletmeye de canlı müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yaptığı için idari işlem yapıldı. 1 işletmeye ise mesul müdür belgesi olmadığı için idari işlem uygulandı.

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Kaynak: DHA

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