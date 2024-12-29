Otomobilden 11 Göçmen Çıktı, 2 Kaçakçı Yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı ise tutuklandı.

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Otomobilden 11 Göçmen Çıktı, 2 Kaçakçı Yakalandı

Erciş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda devriye görevi sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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