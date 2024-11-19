En Popüler Kız ve Erkek Bebek İsimleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı

EN POPÜLER İSİMLER BELLİ OLDU

2023 yılında doğan bebeklere verilen isimler de oldukça dikkat çekici. Erkek bebeklerde en popüler isimler sırasıyla Alparslan, Yusuf ve Göktuğ olurken, kız bebeklerde ise Asel, Zeynep ve Defne isimleri öne çıkıyor. Genel olarak bakıldığında ise Yusuf, Mustafa ve Mehmet erkek isimleri, Zeynep, Elif ve Yağmur ise kız isimleri arasında en sık kullanılanlar arasında yer alıyor.