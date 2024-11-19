En Popüler Kız ve Erkek Bebek İsimleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı
TÜİK, Türkiye'deki toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğu belirtilirken en popüler kız ve erkek bebek isimlerini de açıkladı.
Kaynak: DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ün son araştırmasına göre ülkemizdeki çocuk nüfusunda önemli değişimler yaşanıyor. 2023 yılında Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri çocuklardan oluşuyor. Peki, bu küçük vatandaşlarımızın isimleri ve demografik özellikleri neler? İşte detaylar:
TÜİK'in "İstatistiklerle Çocuk, 2023" raporuna göre, ülkemizde 22 milyonu aşkın çocuk yaşıyor. Bu sayı, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 26'sına tekabül ediyor. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.
Çocuk nüfusunun en yüksek olduğu il Şanlıurfa olurken, en düşük oran ise Tunceli'nde gözlemleniyor. İlginç bir detay olarak, Türkiye'nin çocuk nüfus oranı Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde bulunuyor.
EN POPÜLER İSİMLER BELLİ OLDU
2023 yılında doğan bebeklere verilen isimler de oldukça dikkat çekici. Erkek bebeklerde en popüler isimler sırasıyla Alparslan, Yusuf ve Göktuğ olurken, kız bebeklerde ise Asel, Zeynep ve Defne isimleri öne çıkıyor. Genel olarak bakıldığında ise Yusuf, Mustafa ve Mehmet erkek isimleri, Zeynep, Elif ve Yağmur ise kız isimleri arasında en sık kullanılanlar arasında yer alıyor.
Rapora göre, 2022 yılında Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 35 bin bebek dünyaya geldi. Doğumların büyük bir kısmı hastanelerde gerçekleştirilirken, bebeklerin aşılama oranları da oldukça yüksek seviyelerde.
ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI
Çocuk nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında da bazı değişiklikler gözlemleniyor. Özellikle 5-9 yaş grubundaki çocukların oranında artış yaşanırken, 0-4 yaş grubundaki çocukların oranında hafif bir düşüş olduğu görülüyor