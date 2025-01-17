Şüphe Üzerine Durduruldu, Onlarca Uyuşturucu Hap Çıktı

Manisa’da polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs fazla uzağa gidemedi. Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

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Şüphe Üzerine Durduruldu, Onlarca Uyuşturucu Hap Çıktı

Manisa Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi’nde durumun şüphelendiği şahsı durdurmak istedi.

Şüphe Üzerine Durduruldu, Onlarca Uyuşturucu Hap Çıktı - Resim : 1

Ekiplerden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu ara sokakta bekçilerinde yardımıyla yakalandı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında onlarca uyuşturucu hap çıktı.

Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli, Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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