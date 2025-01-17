Bakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik eden Bakan Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin güçlenmesine atfedilen öneme dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.
Bakan Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine verilen öneme dikkat çekti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
Kaynak: ANKA
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