Bakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik eden Bakan Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin güçlenmesine atfedilen öneme dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Bakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.

Bakan Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine verilen öneme dikkat çekti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hakan Fidan
Son Güncelleme:
Çarşamba'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Öldü Çarşamba'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Genç Öldü
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Tutuklanan Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı Tutuklanan Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor