Bakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.

Bakan Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine verilen öneme dikkat çekti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: ANKA