‘Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, “İstanbul ili, Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olma suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine,

Rıza Akpolat’ın Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış ve soruşturmaya ilişkin 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alınırken, Akpolat ve Aktaş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olayın ardından kamuoyundan büyük tepki yükselmişti.

Kaynak: Haber Merkezi