Bursa’da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken üzerinde 50 gram bonzai ile yakalanan Serhat T. (33), tutuklandı.

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Bursa’da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri Serhat K.'yi takibe alındı. Şüpheli, Yenice Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı. Üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinim ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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