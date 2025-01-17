Göçmen Kaçakçılarına 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 152 adet 9 mm fişek, 1 adet şarjör, 1 adet dürbün, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince (KİBA) yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan RO-RO Gümrük Limanı üzerinden yasa dışı yollardan organize olarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığınca Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova merkezli olarak Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te 3 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I., M.B., E.K. ve S.K. isimli 9 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 152 adet 9 mm fişek, 1 adet şarjör, 1 adet dürbün, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I. E.K. ve S.K. isimli 8 şüpheli tutuklanarak Yalova Ceza İnfaz Kurumana teslim edildi. M.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA