Göçmen Kaçakçılarına 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 152 adet 9 mm fişek, 1 adet şarjör, 1 adet dürbün, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılarına 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince (KİBA) yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan RO-RO Gümrük Limanı üzerinden yasa dışı yollardan organize olarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova merkezli olarak Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te 3 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I., M.B., E.K. ve S.K. isimli 9 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 152 adet 9 mm fişek, 1 adet şarjör, 1 adet dürbün, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılarına 4 İlde Eş Zamanlı Operasyon - Resim : 1

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I. E.K. ve S.K. isimli 8 şüpheli tutuklanarak Yalova Ceza İnfaz Kurumana teslim edildi. M.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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