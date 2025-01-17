Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Madde Ele Geçirildi

Hatay’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Madde Ele Geçirildi

Hatay’da jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından, Altınözü ilçesinde operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 şahsın ülkeye kaçak yollarla soktuğu 510 bin adet 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrar ele geçirdi.

Yakalama çalışmaları sonucunda 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

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Kaynak: İHA

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