Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Madde Ele Geçirildi
Hatay’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.
Hatay’da jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından, Altınözü ilçesinde operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 şahsın ülkeye kaçak yollarla soktuğu 510 bin adet 87 kilo 990 gram captagon hap ve 62 kilo 400 gram toz esrar ele geçirdi.
Yakalama çalışmaları sonucunda 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA