Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen ile 2 Organizatör Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Organizatörler tutuklanırken, göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen ile 2 Organizatör Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada; Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, dün lastik bottaki 30 kaçak göçmen ile organizatör M.G. ve R.H.'yi yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

İmamoğlu'ndan 'Beşiktaş' Tepkisi: '20-30 Yıl Geriye Gitmiş Gibiyiz' 'Beşiktaş' Tepkisi, '20-30 Yıl Geriye Gitmiş Gibiyiz'
Batman'da İki Hırsız Tutuklandı Batman'da İki Hırsız Tutuklandı
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı
Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor Sadece Suda Yetiştiriyor, Yılın 8 Ayı Hasat Ediyor! Paraya Para Demiyor