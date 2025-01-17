Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Telefoncuya Daldı

Manisa'da gaz yerine frene basan sürücü telefoncu dükkanına daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Telefoncuya Daldı

Kaza Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Altınırmak Sokakta meydana geldi. Emel Sokak üzerinden Altınırmak Sokağa çıkan Türkan K. idaresindeki 48 KP 989 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün iddiaya göre, fren yerine gaza basması üzerine yolun karşısında bulunan telefoncu dükkanına girdi.

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Telefoncuya Daldı - Resim : 1

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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