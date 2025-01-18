Antalya’da Karne Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı

Okulların kapanmasını fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte Antalya’nın gözde yeri Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Tatile giren öğrenciler, sahil kenarında bisiklet sürerek eğlenceli vakit geçirdi.

Antalya’da Karne Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem sona erdi, okullar tatil zili çaldı. Antalya'da yaşayan öğrenciler ve aileleri, havanın güneşli olmasını sahilde vakit geçirerek değerlendirdi.

Antalya’da Karne Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı - Resim : 1

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili doldu taştı. Kimi aileler piknik yaptı kimileri çocuklarıyla vakit geçirdi.

Antalya’da Karne Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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