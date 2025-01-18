Antalya’da Karne Akını! Tatile Giren Öğrencilerle Dolup Taştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem sona erdi, okullar tatil zili çaldı. Antalya'da yaşayan öğrenciler ve aileleri, havanın güneşli olmasını sahilde vakit geçirerek değerlendirdi.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili doldu taştı. Kimi aileler piknik yaptı kimileri çocuklarıyla vakit geçirdi.

Kaynak: DHA