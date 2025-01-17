Evden Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı
Antalya’nın Serik ilçesinde mahalleyi saran koku herkesi ayağa kaldırdı. Kokunun kaynatılan sütün taşıp ocaktaki ateşi söndürmesiyle yayılan gaz kokusu olduğu ortaya çıktı.
Antalya’nın Serik ilçesinde Orta Mahalle 1047 sokaktaki 2 katlı evin ikinci katından yayılan gaz kokusu tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahalleli kokuyu alınca durumı polis ve itfaiyeye haber verdi.
Eve balkondan giren ekipler, ocakta bırakılan sütün taşıp ateşi söndürdüğünü belirledi. Gaz akışını kesen ekipler, evi havalandırdı. Ekipler daha sonra ev sahibine ulaşıp bilgi verdi.
Kaynak: DHA
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