Trafik Kazasında Ölmüştü, Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Rize’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın organları, Samsun’daki hastalara umut oldu. Medine Yılmaz’ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 kişiye nakledildi.

Trafik Kazasında Ölmüştü, Organları 5 Hastaya Umut Oldu

3 Ocak'ta Rize’de geçirdiği trafik kazasın sonrasında beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz’ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya yaşam kaynağı oldu.

18 yaşındaki kadavra donörden elde edilen organlardan bir tanesi, OMÜ'de tarafımızca Samsun'da yaşayan 43 yaşındaki hastamıza başarı ile nakledildi.

Trafik Kazasında Ölmüştü, Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Resim : 1

“BÖBREK NAKİLLERİ GİDEREK, ARTAN SAYIDA”

Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu şunları söyledi: Merkezimiz özellikle kadavra böbrek nakilleri ile ön plana çıkan bir merkez. Türkiye'de en fazla kadavra böbrek naklinin yapıldığı merkezlerin başında geliyor ve bu konuda oldukça büyük bir deneyime sahip. Bölgemizde yaklaşık 1000 civarı hasta böbrek bekliyorlar. Onlara umut olabildiğimiz için de bu bizi çok sevindiriyor. Bu böbrek nakilleri giderek, artan sayıda merkezimize gerçekleştirmeye başlandı.

Trafik Kazasında Ölmüştü, Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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