Polisler, Polise Yakalandı! Araçları Uyuşturucu Yuvası Çıktı

Türkiye'de bazı kamu çalışanlarının suç ve usulsüzlüklere dahil olduğu iddiaları gündemden düşmezken, Siirt'te yaşanan bir olay da bu örneklerden biri oldu. Siirt Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte durdurduğu biri artçı iki araçta uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler, bir polis ve şoförün bulunduğu ilk aracın arka koltuğundaki çantada 178 bin lira değerinde para buldu. Ardından biri polis üç kişinin bulunduğu artçı araçta yapılan aramada valiz içerisinde 10 kilo 300 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ve 6 kilo 200 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Olay sonrası D. Ş., Y. Ş., E. Ş. ve N. Ş. adlı şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi