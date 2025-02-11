AB'den ABD'ye Vergi Misillemesi! von der Leyen Açıkladı

ABD'nin çelik tarifesine Avrupa'dan misilleme geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin karşı önlemler alacağını açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmesinde von der Leyen, ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyumuna yönelik tarifesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için ise daha kötü olduğunu söyleyen von der Leyen haksız olarak nitelendirdiği tarifelerin karşılıksız kalmayacağını ve katı ve aynı oranda karşı tarifeleri tetikleyeceğini belirtti.

Leyen, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini söyledi.

TRUMP'TAN TEPKİ TOPLAYAN İMZA

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması emrini imzaladı. Beyaz Saray’ın 12 Mart’ta devreye gireceğini bildirdiği ve aynı zamanda tamamlanmış metal ürünlerini de kapsayan gümrük vergileri, Trump yönetiminin Rusya ve Çin gibi ülkelerin mevcut vergileri aşma çabalarını engellemeyi de amaçlıyor.

Trump Beyaz Saray’da Oval Ofis’te yaptığı açıklamada bu çabayı yerli üretimi desteklemeye ve ABD’ye daha fazla istihdam getirmeye yardımcı olacak bir çaba olarak nitelendirdi ve metal tarifelerindeki oranın “daha da yükselebileceği” uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, “Tüm alüminyum ve tüm çeliğe istisnasız yüzde 25 gümrük vergisi koyuyoruz ve bu ABD’de pek çok işletmenin açılacağı anlamına geliyor” dedi.

Kaynak: AA