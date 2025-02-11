e-Ticarete 'Sevgililer Günü' Dopingi! 200 Milyar Lirayı Aşacak

Bu dönemde giyim, kozmetik, elektronik ürünler, takı ve aksesuar gibi kategoriler öne çıkarken, kişilerin sevdikleri adına dernek veya sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağış yapması, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da hediye olarak tercih ediliyor.

Konuya ilişkin konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, hem online pazaryerleri hem de perakendecilerin Sevgililer Günü e-ticaret kampanyalarını ocak ayının son haftasıyla başlattıklarını belirterek, "Yılın ilk önemli kampanyalarının iletişimiyle birlikte de sektör olarak pek çok kategoride, özellikle hediye olarak sevdiklerimizle paylaşmayı tercih ettiğimiz ürünlerde önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz." dedi.

E-ihracat sektörünün Sevgililer Günü gibi önemli kampanya dönemlerini global tüketicilere Türk ürünlerini ulaştırmak için değerlendirdiğini söyleyen Çevikoğlu, "Hem sektör oyuncularının hem de markaların gelişimi Sevgililer Günü gibi kampanya dönemlerini artık sadece yurt içine yönelik değil, bölgesel ve global yapmamızı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

SEPETLER ORTALAMA 3 BİN LİRA

Çevikoğlu, bu dönemde yoğun olarak günün anlam ve önemine uygun ürünlerin ön plana çıktığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başlıca öne çıkan kategoriler giyim, kozmetik, elektronik ürünler, takı ve aksesuar, ev dekorasyon ile Sevgililer Günü konseptli hediyelik ürünler ön plana çıkıyor. Elbette özellikle bu günlerde karlı ve soğuk kış mevsiminin etkisiyle örneğin günün konseptiyle uyumlu kazak, battaniye, özel baskı sweatshirt gibi ürünlerde de hareketlilik gözlemleniyor. Çiçek ve çikolata ürün grupları da bu özel günün vazgeçilmezlerinden. Ayrıca satıcılarımızın her yıl kendilerini geliştirecek kampanya dönemleriyle sektöre kazandırdıkları pek çok yeni ürün de pazarda yerini alıyor."

Geçen yıl e-ticaret pazarının büyüme gösterdiğine değinen Çevikoğlu, "2025 yılı içerisinde e-ticaret sektörü büyümesinin devam etmesini ve 5 trilyon lirayı aşmasını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, Sevgililer Günü kampanyaları ve takvim etkisiyle birlikte şubatta e-ticaret hacminin toplam 200 milyar lirayı aşmasını beklemekteyiz. Ortalama sepet büyüklüğü, Sevgililer Günü kampanyaları özelinde, ortalamada 3 bin lira sepet büyüklüğüne ulaşıyor." diye konuştu.

Çevikoğlu, bu dönemde kış tatilleri, yurt dışı seyahati, konserler gibi etkinliklerin yanı sıra derneklere bağışlar, ağaç dikim ve burs verme gibi hediyelerin de tercih edildiğini aktardı.

Tüketicilerin alışveriş yaptıkları platformların güvenilirliğini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Tüketiciler kendilerine sunulan kampanya ve teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirmeli. Alışveriş aşamasında ise hem ürünler hem de satıcılarla ilgili yorum ve değerlendirmeleri dikkate almalı. Son noktada ödeme işlemlerini yaparken ödeme güvenliğiyle ilgili e-ticaret platformları ve ödeme kuruluşlarının uyarıları dikkatle değerlendirmeli. Ayrıca tüketiciler mutlaka fiyat ve toplam maliyet kontrolü de yapmalı ve kampanyalar kapsamındaki teklifler ile kıyaslamalıdır."

‘SEVGİ EKONOMİSİ’ İVME KAZANIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de e-ticaret satışlarının Sevgililer Günü'nün birkaç hafta öncesinde artış göstermeye başladığını belirterek, "Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinin satışları, bir önceki haftalara göre ortalama yüzde 60 yükseldi. Bu yıl Sevgililer Günü haftasında online alışveriş cirosunun 200 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde sevgi ekonomisinin hacmi her geçen yıl neredeyse iki katı kadar büyüyor." diye konuştu.

Bu yıl seyahat, uçak, otel, araç kiralama gibi kategorilerdeki artışlarla beraber bu dönemdeki ticaret hacminin yükselmesini beklediklerini söyleyen Çiğdemli, "Son yıllarda özellikle etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, spa ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler yükselişe geçti. Başta kişiye ve isme özel hediyeler olmak üzere, mücevher, saat, takı, kozmetik, spor malzemeleri, parfüm, giyim, oyuncak, otomobil aksesuarları, teknolojik ürünler, hobi ürünleri gibi kategorilerde hareketlilik çok yüksek." ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLERDE DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Çiğdemli, Z kuşağının değer algısındaki farklılıkların hediye seçimlerine de yansıdığını aktararak, "Örneğin sevdiğinin adına dernek veya STK'lere bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da artık hediye olarak sunulabiliyor." dedi.

Siber saldırganların Sevgililer Günü'ne yönelik, sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturduğuna dikkati çeken Çiğdemli, şunları kaydetti:

"Vatandaş bu özel günde internetten hediye alırken nereden aldığına dikkat etmeli. Özellikle büyük kampanya ve indirim gibi vaatlerle tuzağa düşmekten kaçınmalı. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleriyle bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı.

Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı."