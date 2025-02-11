SON DAKİKA: Bayram İkramiyesine Zam Göründü! Bakan Işıkhan'dan İlk Sinyal

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Ramazan Bayramı ikramiyesi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan ilk kez açıkladı. Emekli ikramiyesi için çalışma yapılacağını duyurdu. Peki ikramiyeler ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar ve 2025 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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SON DAKİKA: Bayram İkramiyesine Zam Göründü! Bakan Işıkhan'dan İlk Sinyal

Emekli maaş düzenlemeleri sonrası gözler bayram ikramiyelerine çevrilmişti. 16 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında yüzde 50 artışlar 3.000 TL olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda 6 bin TL olarak ödenmişti. Peki 2025 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA: BAKAN IŞIKHANDAN EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

SON DAKİKA: Bayram İkramiyesine Zam Göründü! Bakan Işıkhan'dan İlk Sinyal - Resim : 1

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLUR?

2024 yılında enflasyon yüzde 44,38 düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 24 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında bayram ikramiyesi 3.700 ila 4.300 TL arasında belirlenebilir. İki rakamın ortalaması dikkate alındığında 4.000 TL rakamı en güçlü senaryo olarak ortaya çıktı. Ayrıca bayram ikramiyesi geçen yıl da 1.000 TL artırılmıştı.

MALİ BOYUT İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödendi. Kurban Bayramı’nda ise rakam 42 milyar TL oldu. Uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 208,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu. Bu nedenle ekonomi yönetimi olası bir artışın mali boyutunun da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

SON DAKİKA: Bayram İkramiyesine Zam Göründü! Bakan Işıkhan'dan İlk Sinyal - Resim : 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında bir çalışma yapacak. Buna göre yeni tutar 'Resen' alınan kararla belirlenecek ve Meclis süreci başlayacak.

2025 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2025 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

SON DAKİKA: Bayram İkramiyesine Zam Göründü! Bakan Işıkhan'dan İlk Sinyal - Resim : 3

Ramazan Bayramı 30 Mart Salı günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart arasında ödenecek. Zam gelmesi durumunda -Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki hafta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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